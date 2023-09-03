Tosya'da çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesindeki tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Karasapaca köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, köyde bulunan tek katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın evi sardı. Yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangının söndürülmesi için çalışma başlattı.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU