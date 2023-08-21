Tosya'da çıkan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü. Yangının sebebi araştırılıyor.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile evlere sıçramadan söndürüldü.

Olay, Tosya ilçesi Dilküşah Mahallesi TOKİ konutları mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, otluk alanda bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Tosya Belediyesi itfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangını gören vatandaşlar panik yaşarken, yangının sebebinin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. - KASTAMONU