Tosya'da Balkondan Düşen Genç Kız Ağır Yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bir apartmanın 3. katının balkonundan düşen genç kız ağır yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3'üncü katın balkonundan düşen genç kız, ağır yaralandı.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, caddedeki apartmanın 3. katındaki balkonda dengesini kaybeden F.Ç. isimli genç kız aşağı düştü. Yere düşen F.Ç. ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU