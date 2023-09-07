Tosya'da 3 araç çarpıştı, 1 kişi yaralandı

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen kazada 3 araç çarpıştı ve 1 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde 3 aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Yunus Emre Mahallesi Çorum kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. idaresindeki 74 BL 802 plakalı otomobil ile Ö.B. yönetimindeki 53 AAS 224 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile savrulan otomobiller kavşakta duraklayan B.U. idaresindeki 37 AB 724 plakalı otomobile çarptı.

Kazada sürücülerden B.Ç. yaralandı. Yaralı sürücü olay terine gelen sağlık ekipleri tarafından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU