Görevinden emekli olan sonrasında Tortum Şelalesi İşletmecisine hediye edilen 9 yaşındaki kurt köpeği gündüz çocukların oyuncağı gece şelalenin bekçisi görevine devam ediyor. Tortum Şelalesinin maskotu haline gelen Duman özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor.

Tortum Şelalesinin güvenliğinden K9 köpeği 'Duman' sorumlu

ERZURUM - Görevinden emekli olan sonrasında Tortum Şelalesi İşletmecisine hediye edilen 9 yaşındaki kurt köpeği gündüz çocukların oyuncağı gece şelalenin bekçisi görevine devam ediyor.

Tortum Şelalesinin maskotu haline gelen Duman özellikle çocukların çok ilgisini çekiyor. Dumanı seven çocuklar resim çekilmeyi de ihmal etmiyorlar.

Şelale işletmecisi Şaban Ata, "Emniyetten emekli olan köpeği oğluma hediye etti bu köpeğimiz gündüz gelen çoluk çocuğun oyuncağı haline geldi. Herkes bunu seviyor fotoğraf çekiliyorlar. Gecede şelalenin güvenliğini sağlıyor görevine devam ediyor" dedi.