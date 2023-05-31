Tortum Şelalesi coştu

ERZURUM Tortum Şelalesindeki su seviyesi arttı. Güvenlik nedeni ile yürüyüş yolları kapatıldı.

Erzurum'un Uzundere ilçesinde Dünyanın sayılı şelalelerinden biri olan Tortum Şelalesi kar sularının erimesiyle birlikte Tortum Gölünün taşması sonucu coştu. Baharın gelmesiyle yüksek rakımlardaki karlar eridi nehirler, dereler kar suyu ile doldu taştı. Tortum Gölü son yılların en yüksek doluluk oranına ulaştı. Göl suları şelaleyi coşturdu. Şelale ihtişamlı görüntüsüyle ziyaretçileri hayran bıraktı. Şiddetli akan su yürüyüş yolları, seyir balkonlarına kadar ulaştı. Şelale çevresinde bulunan yürüyüş yolları kolluk kuvvetleri tarafından güvenlik amaçlı kapatıldı.