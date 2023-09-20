Toroslar Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı kutluyor

Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesi, her yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası'nı, dolu dolu geçiriyor.

"Şehrini Keşfet, Gelecek Enerjini Koru" temasıyla tüm dünyada gerçekleşen kampanyada Toroslar Belediyesi, spor yapmayı, yürümeyi ve bisiklete binmeyi özendirici etkinlikleriyle farkındalık oluşturuyor. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir kent yaşamı için 22 Eylül'e kadar devam edecek hafta çerçevesinde "bisikletli sürüş ve arabasız gün" etkinliği yapıldı. Toroslar Belediyesi Yunus Emre Kültür Merkezi önünde başlayan etkinlikte, belediye personeli ve bisiklet tutkunları kilometrelerce pedal çevirdi. Arabasız gün etkinliği için Sağlık Mahallesi, trafiğe kapatıldı. Halk oyunları, tenis, birçok spor ve sosyal aktivitelerin yer aldığı programda, 7'den 70'e herkes hem doyasıya eğlendi hem de hareketli bir gün geçirdi. Etkinlikte, bireysel araçlar yerine yaya ve bisikletli ulaşıma teşvik edildi.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği'nin ulusal koordinatörlüğünde ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu'nun desteğiyle sürdürülen kampanya çerçevesinde hafta boyunca belediye personelini, özel bireyleri ve 7'den 70'e herkesi sportif etkinliklerle buluşturduklarını söyledi. Gelecek nesillere daha sağlıklı ve yaşanılabilir bir kent bırakmak için çalıştıklarını dile getiren Yılmaz, Avrupa Hareketlilik Haftası için hazırladıkları etkinliklerin odak noktasının da sürdürülebilir ulaşım çözümleri ve yaşam kalitesinin arttırılması olduğunu söyleyerek, "Toroslar Belediyesi olarak spora verdiğimiz önemi her fırsatta gösteriyoruz. Amacımız, alışkanlıkları değiştirmek. Yürüyelim, bisiklete binelim, spor yapalım, hareket edelim. 22 Eylül tarihine kadar sürecek etkinliklerimize herkesi davet ediyorum" diye konuştu. - MERSİN