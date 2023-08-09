Toros Dağları'ndan Getirilen Karlarla Serinlemek

Toros Dağları'nın zirvesinden çuvallarla getirdikleri karları bardak bardak satıyorlar

Karlar, pekmez ya da meyve şurubuyla karıştırılıp bardakla satılıyor

ANTALYA - Antalyalılar, kavuran sıcaklarda yüksek kesimlerdeki mağaralardan çıkarılan, pekmez ya da meyve şurubuyla hazırlanan "karlama" ile serinliyor. Ağustos ayında sıcakların bunalttığı Antalyalılar, Toroslar'ın derin kar obruklarından çıkarılan karların üzerine dökülen pekmez ya da meyve şurubuyla serinliyor.

Gündoğmuş ilçesine bağlı 2 bin 200 metre rakımlı yaylalarda bulunan derin kar obruklarından kar getirerek Antalya'da pazarlarda karlama yaparak satan pazarcı Rıdvan Özer, çocukluğundan bu yana bu işi yaptığını söyledi. Toroslar'da 2 bin metre rakımlı Gündoğmuş yaylalarında derin kar obruklarında hiç karın bitmediğini ve buralarda kar üzerine kar yağdığını, uçsuz bucaksız obruklardan çuvallarla kar çıkardıklarını anlatan Özer, "Obruktan kar çıkarmak hem zor hem çok tehlikeli. Bu mağaralarda ne kadar kar bulunduğunu ve derinliğinin ne kadar olduğu bilinmez. Bu kar obruklarında hiçbir zaman kar tükenmez" dedi.

"Dede mesleğimiz"

Karlama işinin dede mesleğinin olduğunu söyleyen Özer, "Haftada bir gün derin kar deliklerine ineriz. Yaklaşık 20-30 metre halat kurarız. Halatlarla aşağıya ineriz. Karları kesici aletlerle keserek çuvallara katıp tekrar yukarı çekeriz. Bu iş oldukça zordur. Gözüktüğü gibi kolay bir meslek değildir. Bizim bu dede mesleğimizdir. Yıllardır bu mesleği yapıyoruz. Tabii ki tecrübeliyiz" diye konuştu.

"Haftada 2 tona yakın kar götürüyoruz"

Haftada 2 buçuk ton kar getirdiklerini ve bunun üçte birinin eridiğini belirten Özer, "Haftalık olarak yaklaşık 2 ton pazarlarda karlama yapar satarız. Haftada bir gün yaylaya çıkarız kar getiririz. Her hafta yaylaya çıkarak obruklardan kar çıkarıyorum. Sattıkça tekrar Gündoğmuş'un yaylalarına giderek her hafta yenisini satıyorum. Yaz aylarında sürekli kar obruklarından getirmiş olduğum karları karlama yaparak kar satıyorum. İnsanları serinletiriz" şeklinde konuştu.

Dağlardan kar toplayan ve daha sonra Antalya'da semt pazarlarına götürerek karlama yaparak satan Rıdvan Özer, şöyle devam etti:

"Çocukluğumdan beri yaz aylarında Toroslar'ın derin kar obruklarından kar getirerek satıyorum. 20 yıldır kar kuyularından çıkardığım karları Antalya'ya getirerek pazarlarda satıyorum. Haftanın bir gününde Gündoğmuş yaylalarından kar getirip, 6 gününde ise haftanın her günü kurulan semt pazarlarında karlama satıyorum. Müşterilere pekmezli, limonatalı, vişneli, kara dutu karın içerisine karıştırıyoruz. Müşterilerimizi serinletiyoruz. Meyve suyu ve pekmez ile karıştırdığım bardağını kasesini 20 liraya, kasesini ise 30 liraya satıyorum. Tadını bilen yerli halkın yanı sıra Ukrayna ve Ruslar her hafta gelerek benden karlama alıyor."

"Her hafta mutlaka alırım"

Antalya'da Etiler Mahallesi'nde her hafta pazartesi günleri kurulan pazarda haftalık olarak Rıdvan Özer'den karlama satın aldığını söyleyen Hüseyin Yamacı, "Ben her hafta pazara gelen Gündoğmuşlu arkadaştan karlı pekmez olsun, liman olsun, karlı şerbeti devamlı yiyoruz. Çokta memnunuz. Toroslardan gelen karla serinliyoruz" ifadelerini kullandı.