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Topkapı Sarayı'nda restoran yangını sonrası ziyaretler devam ediyor

Topkapı Sarayı'nda restoran yangını sonrası ziyaretler devam ediyor

Yaşam Haberleri

Topkapı Sarayı'nda bulunan restoranda çıkan yangın sonrası restoranın etrafı brandalarla kapatıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Topkapı Sarayı'na ziyaretler ise normal şekilde devam ediyor.

Restorandaki yangının ardından Topkapı Sarayı'na ziyaret sürüyor. Yangın çıkan restoranın çevresinin ise brandalarla kapatıldığı görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Topkapı Sarayı İtfaiye Yaşam Haberler

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