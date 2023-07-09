Topkapı Sarayı'nda restoran yangını sonrası ziyaretler devam ediyor

Topkapı Sarayı'nda bulunan restoranda çıkan yangın sonrası restoranın etrafı brandalarla kapatıldı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, restoranda maddi hasar meydana geldi. Topkapı Sarayı'na ziyaretler ise normal şekilde devam ediyor.