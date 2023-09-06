Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı
Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan ve vagonundan duman çıkan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı. Arıza nedeniyle tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi.
Topkapı-Mescid-i Selam hattında arızalanan ve vagonundan duman çıkan tramvaydaki yolcular endişeli anlar yaşadı.
Hattaki Topçular durağına gelen tramvay, henüz bilinmeyen nedenle arızalanarak durdu.
Duman çıkan vagondan tahliye edilen yolcular, durağa yöneldi. Bu sırada bazı yolcular endişeli anlar yaşadı.
Arıza nedeniyle hattın Mescid-i Selam yönünde tramvay seferlerinde kısa süreli aksama meydana geldi, durakta ise yoğunluk oluştu.
Bir yolcunun cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı yolcuların, vagonundan duman çıkan tramvaydan endişeyle inip durağa yöneldiği anlar yer aldı.