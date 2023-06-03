Tomarza Çaparları Tescillenme Çalışmaları Başladı

Tomarza ilçesinde sürü hayvanların koruyucusu Çapar köpeklerinin tescillenmesi için çalışmalar başladı.

Tomarza ilçesinde Anadolu Çapar köpeklerini üreten İşletme sahibi Şükrü Pekel; "Yaklaşık 15 yıldan bu yana Çapar köpeklerini yetiştirip dünyanın dört bir yanına göndermekteyim. Sivas'ın Kangal'ı, Aksaray'ın Malaklı'sı, Eskişehir'in Akbaş köpekleri nasıl meşhur ise Tomarza'mızın Çapar köpekleri neden meşhur olmasın? Çapar köpeklerini kaymakamlığımızın ve Tomarza Tarım ve Orman Müdürlüğü destekleri ile tescillenmesi için çalışmalarımız başladı. Bu güne kadar benim besletip büyüttüğüm Çapar köpekleri hiç bir insana zarar vermemiştir. İnsana zarar vermediği gibi sürü hayvanlarını yabani hayvanlara karşı koruyucu özelliği vardır. Çapar Köpekleri cins bir köpek olduğu için bu hayvanların tescillini ilçemiz adına yaptırmak için gerekli girişimlere başladık. İnşallah ilerleyen zamanlarda Çapar köpekleri dendiği zaman Tomarza ilk gelen isimler arasında yer alacak" dedi. - KAYSERİ