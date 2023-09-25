Tokyo'da çocuklar çeltik hasadı deneyimledi

Japonya'nın başkenti Tokyo'nun merkezinde bulunan Roppongi Hills kompleksinin çatı bahçesi, çeltik hasadını deneyimlemek isteyen çocukları ve bölge sakinlerini ağırladı. Etkinlik, kentsel yeşillendirmeyi teşvik etme ve insanları doğa ve geleneksel kültürle tanıştırma amacıyla düzenleniyor.

TOKYO, 25 Eylül (Xinhua) -- Japonya'nın başkenti Tokyo'nun merkezinde bulunan Roppongi Hills kompleksinin yerden yaklaşık 45 metre yükseklikte bulunan çatı bahçesi, Cumartesi günü şehirde büyüyen çocukları ve bölge sakinlerini ağırlayarak onlara çeltik hasadını deneyimleme olanağı sundu.

Aralarında 70 çocuğun bulunduğu yaklaşık 170 kişi, gökyüzü bahçesine Mayıs ayında ekilen çeltiği hasat etmek için çamurlu çeltik tarlasına girerek orak kullanmayı öğrendi.

21 yıldır düzenlenen çeltik hasadı etkinliği, kentsel peyzaj geliştirme firması Mori İnşaat Limited Şirketi tarafından, yüksek katlı ticari binalardan ve konut binalarından oluşan Roppongi Hills kompleksinin açıldığı 2003 yılından bu yana her sonbaharda gerçekleştiriliyor. Etkinlik, kentsel yeşillendirmeyi teşvik etme ve insanları doğa ve geleneksel kültürle tanıştırma çabalarının bir parçası olma özelliğini taşıyor.

Roppongi Hills topluluğundan bir lise öğrencisi, "Etkinlik çok ilginç. Şehirde pirinç hasadını deneyimlememiz için bize nadir bulunan bir fırsat sunuyor" dedi.

Roppongi Hills, 2006'dan bu yana yerel yönetimlerle işbirliği yaparak bölgelerin en iyi türlerini ekip biçiyor. Bu yılki etkinlik ise Toyama eyaleti ile işbirliği içinde gerçekleştiriliyor.