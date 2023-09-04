Tokat'ta traktör kazası: Vatandaş yaralandı

Tokat'tın Yeşilyurt ilçesinde bir vatandaş el frenini çekmeyi unuttuğu traktörün altında kalarak yaralandı.

Edinilen bilgilere göre; olay, Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde meydana geldi. Hayvanlarının ahırından boş tarlaya gübre çeken H.S. tarlaya geldiğinde el frenini çekmeden traktörden indi. Traktörün arkasında bağlı olan römork içerisinden gübreleri boşaltan H.S. traktörün hareket ettiğini fark edince durdurmak istedi. Traktörü durdurmaya çalışan H.S. traktörün altında kaldı. Olay sonrası H.S. yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından H.S. hastaneye kaldırıldı. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı. - TOKAT