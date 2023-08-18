Tokat'ta trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı

Tokat-Niksar Karayolu'nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı. Kazanın nedeni henüz belirlenemedi.

Tokat'ta meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; saat öğle saatlerinde Tokat- Niksar Karayolu Bakışlı köyü mevkiinde meydana geldi. Tokat istikametine gitmekte olan 58 ADL 590 plakalı araç, sürücüsü M.K.'nın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan bariyere çarptı. Kazada sürücü M.K. ağır yaralanırken, aynı araçta bulunan Nurcan Eraslan (44) olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağrı yaralı olan sürücü M.K. Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden Nurcan Eraslan'da hastane morguna kaldırıldı. Kaza sonrası karayolu bir süre trafiğe kapandı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - TOKAT