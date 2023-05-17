Tokat'ta trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç istinat duvarına çarptı. Kazada 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Kaza saat 13.30 sıralarında D-100 karayolu Tepekışla köyü yakınlarında meydana geldi. İzmit'ten Ordu'ya gittikleri öğrenilen Yaşar Keleş (60) yönetimindeki 41 FB 105 plakalı hafif ticari araç sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki istinat duvarına çarptı. Kazada aracın sürücüsü ile Güleser Gökbudak (60), Selahattin Keleş (65) ve Fatma Keleş (60) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan Fatma Keleş hastanede doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (DHA)