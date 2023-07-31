Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen 23. Topçam Şenlikleri coşkuyla başladı. Şenliklerde halk oyunları, Mehteran, flayboard gösterileri ve yemek yeme yarışmaları düzenleniyor. Festivalde birçok etkinlik ve konser yer alacak.

Tokat'ta Topçam Şenlikleri coşkuyla başladı

TOKAT - Tokat Belediyesinin ev sahipliğinde 23'üncüsü düzenlenen Topçam Şenlikleri coşkuyla başladı.

Tokat Belediyesi tarafından düzenlenen Topçam Şenliklerinde Tokat Halk Oyunları ekipleri, Mehteran, flayboard gösterileri ve yemek yeme yarışmaları düzenleniyor. Yemek yeme yarışmaları yanı sıra meşhur Tokat kebabı yapma, hızlı yaprak sarma, yarıç tırtıl tatlısı yapma yarışmaları yapıldı. Yapılan yarışmalarda birinci gelen yarışmacılar altın ile ödüllendirildi. Festival boyunca yarışmalar etkinlikler sürpriz hediyeler ve konserler yer almaya devam ediyor. Topçam Şenliklerde Tokat esnafının da yeşil ırmak kenarında kurulan 80 adet dükkanı ziyaretçilere hizmet vermeye devam ediyor. 10 gün boyunca sürecek festivalde birbirinden önemli sanatçılar festivalde sahne alacak.

"Tokatımızın da hasretle iple çektiği bir şenliktir"

Şenliğin coşkuyla başladığını belirten Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, "Tokatımızın da hasretle iple çektiği bir şenliktir Topçam şenlikleri. 10 gün süren ve bu 10 gün boyunca da halkımızın, Tokat'taki insanlarımızın heyecanla gezdiği vakitler geçirdiği eğlendiği zamanı oluşturuyor. Bununla beraber unutulmaya yüz tutmuş Tokat'ın el sanatı ürünlerinin sergilediği ve insanların belki kışlık ihtiyaçlarını giderdikleri alanımız var. Esnaf kardeşlerimizin de burada satışlar yaptı. Tokat'a bekliyoruz Tokat'ın tarihini keşfetmeye, Tokat'ın gastronomisinin çatlatan lezzetlerini keşfetmeye ve güzel el sanatlarının nasıl yapıldığını keşfetmeye bekliyoruz" dedi.