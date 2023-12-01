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Tokat'ta tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu

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Tokat-Sivas karayolu ihsaniye köyü mevkiinde meydana gelen kazada, otomobil ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybedenlerin kimlikleri belirlendi. Kazada Güldane Şahin (42) ve oğlu Erencan Şahin (22) hayatını kaybetti.

Tokat'ta tır ile otomobilin kafa kafaya çarpışmasında hayatını kaybedenlerin isimleri belli oldu.

Kaza, geçtiğimiz gün Tokat- Sivas karayolu ihsaniye köyü mevkiinde çift taraflı olarak gerçekleşti. Sivas istikametinden Tokat istikametine giden C.A. (35) idaresindeki 60 AEH 490 plakalı Tofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybederek karşı şeride geçti, karşı şeride geçen otomobil Tokat istikametinden Sivas istikametine giden A.S. (38) idaresindeki 46 N 4687 plakalı tır ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonucunda otomobil de yolcu olarak bulunan 2 kişi hayatını kaybetti, otomobil sürücüsü ise ağır yaralandı. Olay yerinde bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olan otomobil sürücüsü ilk müdahalenin ardından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza da hayatını kaybedenlerin kimlikleri ise belli oldu. Kazada Güldane Şahin (42) ve oğlu Erencan Şahin (22) hayatını kaybetti. - TOKAT

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

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