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Tokat'ta Sıcaktan Bitkin Düşen Kaplumbağaya Yardım

Yaşam Haberleri

Tokat'ta Rıza Çetin (42), sıcaktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirip, karpuz yedirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Reşadiye ilçesi Çevrecik köyünde ailesi ile pikniğe giden Rıza Çetin, sıcaktan bitkin düşmüş bir kaplumbağa gördü. Çetin, kaplumbağaya su içirip, karpuz yedirdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Rıza Çetin, 'Piknik yaparken sıcak havadan etkilenmiş bir kaplumbağa gördüm. Onu yanıma alarak susuzluğunu giderecek kadar su verdik, ardından açlığını karpuzla dindirdik. Kaplumbağanın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Umarım bu görüntüler, insanların hayvan sevgisini daha da pekiştirecek' dedi.

TOKAT'ta Rıza Çetin (42), sıcaktan bitkin düşen kaplumbağaya su içirip, karpuz yedirdi. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Reşadiye ilçesi Çevrecik köyünde ailesi ile pikniğe giden Rıza Çetin, sıcaktan bitkin düşmüş bir kaplumbağa gördü. Çetin, kaplumbağaya su içirip, karpuz yedirdi. O anlar, cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Rıza Çetin, "Piknik yaparken sıcak havadan etkilenmiş bir kaplumbağa gördüm. Onu yanıma alarak susuzluğunu giderecek kadar su verdik, ardından açlığını karpuzla dindirdik. Kaplumbağanın mutluluğu gözlerinden okunuyordu. Umarım bu görüntüler, insanların hayvan sevgisini daha da pekiştirecek" dedi. (DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam

Kaplumbağa Çevrecik Reşadiye Yaşam Haberler

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