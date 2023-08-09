Tokat'ta Mermerit Ustası, Bıçakçılıkta Usta Oldu

TOKAT'ta 17 yıl mermerit ustası olarak çalışan, bıçak bilemeyi dahi bilmeyen Semih Arar (32) merak üzerine başladığı bıçakçılıkta usta oldu. Arar'ın merak üzerine başlayıp usta olduğu meslekte ürettiği kamp bıçakları Almanya, İspanya ve Fransa'dan talep görüyor.

Tokat'ta 17 yıl mermerit ustası olarak çalıştıktan sonra yaptığı işi bırakıp bıçak üretimi yapmaya karar veren Semih Arar (32) şimdi dünya standartlarında kamp bıçakları üretiyor. 17 yıl boyunca mermerit ustası olarak çalıştıktan sonra merak üzerine bıçak yapmayı öğrenmeye karar verdi. İzlediği videolardaki yöntemleri uygulayıp deneme yanılma yoluyla kendini geliştiren Arar evinde 1 yıl sonra evde küçük bir atölye kurdu. 3 yıldır kamp bıçakları üreten Arar yaptığı bıçakları Türkiye'nin dört bir yanına ayrıca Almanya, İspanya, Fransa'ya göndermeye başladı. 250 liradan 10 bin liraya kadar çıkan fiyatlarıyla dikkat çekiyor.

17 yıl mermerit ustalığı yaptıktan sonra bıçak üretmeye başladığını söyleyen Arar, Sonrasında bıçak yapımana meraklandım. Bıçakları hepimiz seviyoruz. Her alanda bıçak kullanıyoruz. Merakla başladım, evimin altında bir atolye kurdum. Orada bıçak yapmaya başladım. Hobi olarak başladım şuan ise dükkanımı açtım. Ham madde olarak lisanslı Avrupa çelikleri kullanıyoruz. Her çelikten bıçak olmuyor. En iyisini yapmak istiyorsak Avrupa'dan temin etmemiz gerekiyor. Bir bıçağı ortalama 3- 4 gün de yapıyoruz. Yurt içinden ve yurt dışından ise bayağı bir talep var. Bıçak fiyatlarımız ise bin 250 liradan başlıyor 10 bin liraya kadar gidiyor. Bu güne kadar ise aracılar vasıtasıyala, Almanya, İspanya, Fransa'ya bıçak gönderdik. Bu meslekte çırak bulamıyoruz. Ben yaklaşık 4 yıldır bu işi yapıyorum. Tokat'ta 3 kişiyiz, ve şuanda hiç birimiz çırak bulamıyoruz. Tamamen Ölmeye yüz tutmuş bir sanat diye biliriz dedi.

BIÇAK BİLEMEYİ DAHİ BİLMİYORDUM

Mesleğe merakla başlayıp kendisini geliştirdiğini ifade eden Arar Bu mesleği yapacağım kesinlikle aklıma gelmiyordu. Böyle bir yapacağım kesinlikle aklıma gelmezdi. Bıçak bilemeyi dahi bilmiyordum. Evimin bıçaklarını bile dışarıya bilettiriyordum. Şuanda dünya standartlarında bıçaklar yapabiliyorum. Bu gurur verici bir şey. Tamamen kendim öğrendim. Deneyerek yanılarak videolar izleyerek öğrendim diye konuştu.