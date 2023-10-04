Tokat'ta Mahsur Kalan Yavru Kedi Vatandaşlar Tarafından Kurtarıldı

Tokat'ta dere kanarında mahsur kalan yavru kediyi vatandaşlar, birbirine bağladıkları kıyafetlerle aşağı şemsiye uzatarak kurtardı.

Tokat'ta şehir merkezinin içerisinden geçen Behzat Deresi'nde yavru bir kedi mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar kedinin mahsur kaldığını görünce kurtarma operasyonu başladı. Üzerlerinde bulunan hırka, yelek gibi kıyafetleri birbirine bağlayarak halat yapan vatandaşlar, kediyi çıkarabilmek için yaptıkları halatın sonuna açtıkları şemsiyeyi bağladılar. Yavru kedi aşağı uzatılan şemsiyenin içine atlayarak yukarı çekildi. Vatandaşlar tarafından gerçekleştirilen bu kurtarma operasyonu cep telefonu kamerasına yansıdı. Kedinin kurtarılmasıyla vatandaşlar büyük bir mutluluk yaşadı. - TOKAT