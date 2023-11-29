Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı
Tokat'ta kavşaklarda ve yollarda meydana gelen trafik kazaları KGYS kameralarına yansıdı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Motosiklet sürücüsünün otomobil sürücüsüne tepkisi dikkat çekti.
Tokat'ta kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına yansıdı, otomobille çarpışan motor sürücüsünün tepkisi dikkat çekti.
Tokat'ta kavşaklarda ve yollarda meydana gelen trafik kazaları Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) yansıdı. Gerçekleşen kazalarda can kaybı yaşanmazken araçlarda maddi hasar meydana geldi. Tokat il merkezinde meydana gelen motosiklet kazasında, motosiklet sürücüsü şans eseri otomobilin altında kalmaktan kurtuldu. Kazayı yaralanmadan atlatan motosiklet sürücüsünün, otomobil sürücüsüne tepkisi dikkat çekti. Islak zeminde trafik ışıklarına yaklaşan otomobilin duramayarak direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda ışıklarda bekleyen otomobile çarpması sonucu faciadan dönülen anlar kameralara yansıdı. - TOKAT