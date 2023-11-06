Tokat'ta Kadınlar Kuşburnu Marmelatı Yapmaya Devam Ediyor

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kadınlar kış aylarının vazgeçilmezi olan kuşburnu marmelatı yapmaya devam ediyor. Kuşburnunun C vitamini açısından zengin olduğunu belirten kadınlar, marmelatları hem tüketiyor hem de hastalığı olanlara hediye ediyor.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde kadınlar kış aylarının vazgeçilmezi olan kuşburnu marmelatı yapmaya devam ediyor.

Dağlık alanlarda dikenli çalı formunda olan ağaçlarda doğal olarak yetişen ve köylü kadınlar tarafından güçlükle toplanan kuşburnu meyvesinden marmelat yapmak da toplamak kadar zahmetli.

Kuşburnunun C vitamini açısından oldukça zengin olduğunu, bağışıklığı güçlendirmek için ülke genelinde oldukça fazla tüketilen yabani meyveler arasında yer aldığını belirten 78 yaşındaki Fatma Aymak, doğada kendiliğinden yetişen kuşburnu meyvesini toplayıp temizlik aşamasından sonra kazanlarda pişirdiklerini söyledi.

Pişirilen ürünleri ezerek elediklerini belirten Aymak, "Daha sonra şekerini ekleyip bakır leğenlerde pişirerek kıvama getirdikten sonra kavanozlara dolduruyoruz. Bozulmadan uzun süre muhafaza edebildiğimiz şifa kaynağı marmelatları kış boyunca tüketiyoruz. Ayrıca hastası bulunan, bağışıklığı düşük olan ve kansızlık çeken tanıdıklarımıza da hediye ediyoruz." dedi.???????