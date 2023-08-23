Tokat'ta Hurdalardan Yapılan Barbeküler İlgi Görüyor

İzlediği videodan esinlendi, hurdaları maddi kazanca dönüştürdü

TOKAT - Tokat'ta Demir doğrama ustası internetten izlediği barbekü videolarından edindiği fikirle hurdalardan temin ettiği LPG tanklarını barbeküye dönüştürüp yeni bir kazanç kapısı oluşturdu.

Tokat'ta yaşayan ve 20 yıldır demir doğrama mesleğiyle ilgilenen Ahmet Tutkun, yaptığı ürünle dikkatleri üzerine çekti. 5 yıl önce internette ve televizyonda izlediği barbekü videolarından esinlenerek hurdaya ayrılan otomobil LPG tanklarından barbekü yaptı. LPG tanklarından yaptığı barbekü insanların dikkatini çekerken, ilk kez görenleri hayrete düşürdü. Hurdaya gidecek ürünlerden yapıldığını öğrenen müşterilerse Tutkun'u geri dönüşüme katkı sağladığı için tebrik ediyor. Tutkun'un yaptığı barbeküler bin 500 ile 2 bin lira arasında alıcı bulurken, çevre illerden yoğun talep alıyor.

"Hurdaya gidecek malzemeyi değerlendirdik"

Hurdadan aldığı tankları dönüştürerek gelir elde ettiğini belirten Ahmet Tutkun, "20 yıldır demir doğrama işleri yapıyorum. Bunları televizyon ve internette gördüğümüz barbekülerden esinlenerek yaptık. 4-5 yıl önce İstanbul'da yaşarken aklıma geldi, araç tüpleri hurdaya gitmeden değerlendirmiş olduk. İnsanlar bunları sevdi, müşterilerde memnun bunlardan. Gaz tankı olduğu için kesme işlemi tehlikeli olabiliyor, bazı aşamaları var onları yapıyoruz. Su ile yapılan işlemleri de yaptıktan sonra kesim işlemini yapıyoruz. Kapakları kapalı olduğu zaman insanlar şaşırıyor bunlar ne diyerek soruyorlar. İnceledikten sonra insanlar beğeniyor. Normal mangal gibi de eti kurutmuyor, buharlı pişiriyor. Barbekülere göre fiyatlar daha uygun oluyor ancak işçiliği daha fazla oluyor. Şehir dışına götürenler çok oluyor, aracının bagajına koyup götürenler oluyor. Bu ürünün fiyatı bin 500 ile 2 bin arasında değişiyor. Bu ürünü ilk defa görenler şaşırıyor. Hurdaya gidecek malzemeyi değerlendirdiğimiz için insanların hoşlarına gidiyor" Şeklinde konuştu.