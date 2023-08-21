Tokat'ta Gölette Boğulan Şahıs Hayatını Kaybetti

Tokat'ın Ulaş köyünde bir şahıs, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti. Akrabaları tarafından bulunan şahsın cansız bedeni, sağlık ekipleri tarafından göletten çıkarıldı.

Tokat'ta bir şahıs, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ulaş köyünde akşam saatlerinde evinden ayrılan Bilal Çağlar'dan uzun süre haber alamayan akrabaları, Çağlar'ı aramaya başladı. Köy yakınlarındaki gölet kenarında Çağlar'a ait olduğu düşünülen kıyafetler bulan akrabaları, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine sağlık ve AFAD Su Altı Arama Timleri sevk edildi. Gölette yapılan aramada Bilal Çağlar'ın cansız bedenine ulaşıldı. Çağlar'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı. - TOKAT