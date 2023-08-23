Tokat'ta döner kavşaktaki trafik kazaları kameraya böyle yansıdı
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Tokat'ta bulunan çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları, şehir güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Kazaların can kaybına yol açmaması, araçların hızlı olmamasıyla ilişkilendirildi. Maddi hasarla atlatılan kazalar, trafikteki dikkatsizliklerin sonucu olarak ortaya çıktı.
Tokat'ta döner kavşaktaki trafik kazaları kameraya böyle yansıdı
TOKAT - Tokat'ta döner kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları şehir güvenlik kameraları tarafından anbean kaybedildi.
Tokat'ta bulunan Çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları araçların hızlı olmaması nedeniyle can kaybının yaşanmadı. Maddi hasarla atlatılan kazalar, trafikte bir anlık dikkatsizliğin sonucu olarak gözler önüne serildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yunus Çiftci - Yaşam