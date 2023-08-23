Tokat'ta döner kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi
Yaşam Haberleri
Tokat'ta bulunan çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarında can kaybı yaşanmadı. Kazalar, araçların hızlı olmaması ve dikkatsizlik sonucu meydana geldi.
Tokat'ta döner kavşaklarda meydana gelen trafik kazaları şehir güvenlik kameraları tarafından anbean kaybedildi.
Tokat'ta bulunan çeşitli kavşaklarda meydana gelen trafik kazalarında araçların hızlı olmaması nedeniyle can kaybı yaşanmadı. Maddi hasarla atlatılan kazalar, trafikte bir anlık dikkatsizliğin sonucu olarak gözler önüne serildi. - TOKAT
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam