Gülbahar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında çıkan yangın sonucunda bir ev kullanılamaz hale geldi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Tokat'ta çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Gülbahar Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın en üst katında H.E'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Evden duman yükseldiğini gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu.

Olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Tokat Belediyesi İtfaiye ekipleri, kısa sürede yangını kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında ev kullanılamaz hale geldi.