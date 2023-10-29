Tokat'ta çiftçiler Cumhuriyet Bayramı'nı tarlada kutladı

Tokat'ın Pınarlı köyünde çiftçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını tarlada balon ve bayraklar eşliğinde kutladılar. Çiftçiler, hasat zamanı gelince bayram da olsa, cenaze de olsa beklemeden ürünlerini yapmaya devam ettiklerini belirtti.

Tokat'ta çiftçiler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 100. yılını kutladılar.

Merkeze bağlı Pınarlı köyünde çiftçiler balon ve bayraklarla birlikte asker selamıyla İstiklal Marşı'nı okudu.

Çiftçilerden Faruk Kılıç, "Çiftçinin bayramı tarlada olur, hasat zamanı gelince bayram da olsa, cenaze de olsa beklemez, o gün o ürün yapılacak. O yüzden bayramımızı hasat yaparken kutluyoruz." dedi.

Fatma Esin Tuna da "Ben de yan bahçede meyvecilikle uğraşıyorum, bir kadın çiftçiyim. Cumhuriyet bayramını bugün arkadaşlarla tarlada kutladık. Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun, 100. yıl kutlu olsun. Cumhuriyet'in temeli üretmek ve yetiştirmektir. Biz de Cumhuriyete layık bireyler olmaya çalışıyoruz. 100. yılını kutluyor, daha nice yüzyılı olsun diye temennide bulunuyoruz." diye konuştu.