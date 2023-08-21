Tokat'ta bulunan taşın meteor olduğu düşüncesiyle yaşanan olay

Tokat'ta yaşanan olay Kemal Sunal'ın Talih Kuşu filmini anımsattı

Tokat'ta bir oduncunun bulduğu taşın meteor olduğunun düşünülmesi çevresi tarafından milyoner gibi karşılanmasına neden oldu, taşın sıradan bir taş olduğunun anlaşılmasıyla gördüğü ilgi ve alaka bir anda kayboldu

TOKAT - Tokat'ta bir oduncunun bulduğu taşın meteor olduğunun düşünülmesi çevresi tarafından milyoner gibi karşılanmasına neden oldu, taşın sıradan bir taş olduğunun anlaşılmasıyla gördüğü ilgi ve alaka bir anda kayboldu.

Tokat Merkeze bağlı Halilalan köyünde yaşayan Ergin say geçtiğimiz yıl tarlasında bir taş buldu. Taşın şekli ve rengi ilgisini çeken Say, taşın meteor olabileceğini düşündü. Taşı evine getiren Say, geçtiğimiz aylarda taştan kopardığı bir parçayı analiz yapılması için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne gönderdi. Yaşananlar Say'ın bir anda çevresinde popüler olmasına neden oldu. Say herkes tarafından milyoner olarak anılmaya başladı. Ay'a karşı ilgi ve alaka bir anda arttı. Ziyaretçileri ve akrabaları çoğaldı, zengin olmadan zenginmiş gibi itibar görmeye başladığı gibi bir tekstil firmasından reklam filmi teklifi bile aldı.

Meteor olmadığı anlaşıldı

Çevresinde bulunan insanlar tarafından milyoner gibi görülen Say ve çevresindekiler analiz sonucunun gelmesiyle hüsrana uğradı. Üniversiteden gelen sonuca göre taşın dersiz normal bir taş olduğu anlaşıldı.

"Zengin olma duygusu da çok güzeldi ama zengin olamadık"

Ünlü bit giyim firmasının 3 milyon lira teklif ettiğini belirten Ergin Say, "Bu taşı tarlamızda bulmuştuk, bu taşa tahlil yaptırmıştık, sonucu da geldi. Gelen rapor da meteor taşı olmadığı belirtiliyor. Taş 61 kilo, yüzeyi oldukça sert bir yapıda vurduğumuz da kıvılcım çıkıyor, ben şuanda bile bu taşın ne olduğunu anlayamadım. Şuan herkes bana milyoner gözüyle bakıyor. Aslında para insanı değiştirmiyor, insanlar seni değiştirmeye çalışıyor. Benden araba, ev, düğün gibi işler için para isteyen çok oldu, herkes halen taşın para edeceğini düşünüyor ama öyle olmadı. Beni arayıp taşı almak isteyenlerde oldu, ünlü bir giyim firması 3 milyon lira para verdi. Tahlil sonucu çıkmadan taşı alacaklardı, sonuç ne çıkarsa çıksın ellerinde olana razı olacaklardı. Ben taşı vermedim, benzetme yapacaksak kumar oynadım ama kaybettim" dedi.

"Odun çekmeye devam edeceğim"

Say, ormandan odun çekmeye devam edeceğini belirtip, " Bence değdi bu taş meteor çıksaydı daha yüksek miktarda para edecekti. Rapor yeni geldi, kimseye söyleme fırsatım olmadı. İnsanlar benden beklenti içerisindeler ancak öyle bir şey de olmadı. Bunun meteor olmadığı öğrenildiğinde insanlar kesinlikle değişecektir. Zengin olma duygusu da çok güzeldi ama zengin olamadık. Yeniden tahlile göndermeyi düşünüyorum, internette ilk tahlilde çıkamama ihtimali olduğu ve ikinci hatta üçüncü tahlile gitmesi gerektiği yazıyor. Artık benden umut bekleyenler kendi umutlarının peşine düşsünler, dağlarda odun çekiyordum yine odun çekmeye devam edeceğim" Şeklinde konuştu.

Say'ın bir ay içerisinde yaşadıkları akıllara Kemal Sunal'ın başrolünü oynadığı "Talih Kuşu" isimli filmi getirdi.