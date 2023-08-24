Tokat'ta asırlardır süren düğün konvoyu geleneği

Asırlık yol kesme geleneği Tokat'ta yaşatılmaya devam ediyor

TOKAT - Tokat'ta asırlardır süre gelen düğün konvoyunu durdurma geleneği yaşatılmaya devam ediyor.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Taşlıca köyünde yıllardır süregelen bir gelin alma geleneği, köylüler tarafından büyük bir özenle yaşatılıyor. Gelin arabasını traktörle önünde bekleyen köylü gençler, yolun açılması için bahşiş konusunda sıkı bir pazarlık yaptı. Damadın babası, başlangıçta 200 lira teklif etti, ancak kabul edilmedi ve daha yüksek bir miktar üzerinde pazarlık yapıldı. Nihayetinde, 500 lirayı alan gençler, traktörü çekerek gelin arabasının geçişine izin verdi. Bu anlar, bir cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken güzel kareler ortaya çıktı.

"Sıkı bir pazarlık yaptık, sonunda biz galip geldik"

Damadın babasıyla bahşiş için sıkı pazarlık yaptıklarını belirten Furkan dursun, "Bu gelenek asırlardır devam eden bir gelenek. Köyümüz Taşlıca köyüne ait ve çevre köylere ait bir gelenek. Bu geleneği yaşatmak için de biz iki arkadaş birlikte plan yaptık. Traktörle gelin arabasının önünü kestik, bu gelenek bir ücret karşılığı bir hediye karşılığı sona eriyor. Bu gelenek içinde damadın babasıyla biraz pazarlık yaptık, sıkı da bir pazarlık yaptık. Sonunda biz galip geldik. Pazarlığı biz kazandık, bu şekilde yıllardır süren de bir gelenek böyle devam ediyor. Böyle de devam edecek, bizden sonraki gençler de aynı şekilde bizden görecekler yapacaklar. Bizde çünkü büyüklerimizden görmüştük, biz büyüklerden onlar bizden görerek asırlar boyunca devam edecek. Önceden de devam ediyordu, umuyorum iler ki zamanlarda devam eder. Biz aklımızda bir fiyat belirlemiştik, biz bin lira belirlemiştik ama 200 lira olarak pazarlığı açtığı için ısrar etmek istemedik. Düğünde akrabamızın düğünüydü, 500 liraya onlarda razı oldu bizde razı olduk. Bu şekilde pazarlıkta sona erdi" şeklinde konuştu.