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Tokat'ta 10 Aylık Bebek Poşetten Boğularak Hayatını Kaybetti

Tokat'ta 10 Aylık Bebek Poşetten Boğularak Hayatını Kaybetti

Yaşam Haberleri

Tokat'ın Pazar ilçesinde 10 aylık Havvanur K., ablasıyla oynarken kafasına geçen poşetten dolayı boğularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

TOKAT'ta 10 aylık Havvanur K., 4 yaşındaki ablası ile oynadığı sırada kafasına geçen poşetten dolayı boğularak hayatını kaybetti.

Olay bugün saat 15.00 sıralarında Tokat'ın Pazar ilçesinde yaşandı. Yunus K. ve Cansel K. çiftinin 10 aylık bebeği Havvanur K., 4 yaşındaki ablası ile evde oyun oynarken başına geçen poşet nedeniyle nefessiz kaldı. Kardeşinin hareket etmediğini fark eden abla, durumu anne ve babasına söyledi. Aile, Havvanur bebeğin tepki vermemesi üzerine 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekibi, bebeği Pazar Devlet Hastanesine kaldırdı. Bebeğin hayatını kaybetmesi üzerine cenazesi otopsi yapılmak üzere Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Yılmaz - Yaşam

Tokat Yaşam Haberler

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