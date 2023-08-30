Tokat'ın Zile ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Tokat'ın Zile ilçesinin Hüseyin Gazi Tepesi'nde çıkan ormanlık alandaki yangın, Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tutuşan çam ağaçları ve makilikler itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.