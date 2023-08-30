Tokat'ın Zile ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
Yaşam Haberleri
Tokat'ın Zile ilçesinin Hüseyin Gazi Tepesi'nde çıkan ormanlık alandaki yangın, Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında tutuşan çam ağaçları ve makilikler itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. Dumandan etkilenen bir itfaiye eri ise hastaneye kaldırıldı.
Tokat'ın Zile ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü.
İlçenin Hüseyin Gazi Tepesi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.
Zile Belediyesi İtfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Tutuşan çam ağaçları ve makilikler itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Dumandan etkilenen itfaiye eri Ufuk Varlı, 112 Acil Servis ekiplerince Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Necmettin Eryılmaz - Yaşam