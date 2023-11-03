Tokat'ın Niksar ilçesinde ev yangınında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı
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Tokat'ın Niksar ilçesinde Bağlar Mahallesi'nde bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak evde hasar meydana geldi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir evde çıkan yangında dumandan etkilen kişi hastaneye kaldırıldı.
Bağlar Mahallesi Danişment Gazi Bulvarı'nda Mustafa Altun'a ait iki katlı evde bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Evden çıkartılan ve dumandan etkilenen Altun, sağlık ekiplerince Niksar Devlet Hastanesine kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar meydan geldi.
Kaynak: AA / Yaşam