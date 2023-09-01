Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap ev çöktü, 1 kişi yaralandı

Akça köyünde Mustafa Karatepe'nin ikamet ettiği tek katlı ahşap bina çöktü. Evde yalnız yaşayan Karatepe göçük altında kaldı. Yaralı, köylüler ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde tek katlı ahşap evin çökmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

Akça köyünde Mustafa Karatepe'nin (43) ikamet ettiği tek katlı ahşap bina, gece saatlerinde gürültüyle çöktü. Evde yalnız yaşayan Karatepe'nin göçük altında kaldığı belirlendi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Köylüler ve Erbaa Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla göçükten çıkarılan yaralı, ilk müdahale sonrası ambulansla Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Karatepe'nin komşusu Kenan Paslı, gazetecilere "Biz evin önünde çay içiyorduk. Bir gürültü ile koştuk. Evde birilerinin olduğunu duyduk. Hemen müdahale ettik, kendisini çıkardık." dedi.