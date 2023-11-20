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Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı

Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde mevsimin ilk karı yağdı. Rüzgar ve fırtına sonrası soğuyan hava, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İlçeler beyaza büründü ve vatandaşlar beyaz örtüyle güne uyandı.