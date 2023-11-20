Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı
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Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerinde mevsimin ilk karı yağdı. Rüzgar ve fırtına sonrası soğuyan hava, sabah saatlerinde kar yağışına dönüştü. İlçeler beyaza büründü ve vatandaşlar beyaz örtüyle güne uyandı.
Tokat'ın Başçiftlik ve Yeşilyurt ilçelerine mevsimin ilk karı yağdı.
Başçiftlik ilçesinde akşam saatlerinde başlayan rüzgar ve fırtına sonrası soğuyan hava, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı.
Kar yağışının ardından ilçe beyaza büründü.
Yeşilyurt ilçesinde de kar yağışı etkili oldu.
İlçe merkezinde vatandaşlar güne beyaz örtüyle uyandı.
Kaynak: AA / Yaşam