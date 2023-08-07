Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde vatandaşlar sıcaktan bunalınca yayla ve mesire alanlarına akın etti

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde sıcak hava yüzünden bunalan vatandaşlar, Üçoluk Göleti Mesire alanı ve yaylalara giderek serinlemeye çalıştı.

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde sıcak hava yüzünden bunalan vatandaşlar soluğu yayla ve mesire alanlarında aldı.

Ülke genelinde sıcak hava dalgası etkili olurken, Tokat'ın en yüksek ilçesi konumundaki Başçiftlik'te hafta sonu en yüksek sıcaklık 32 derece olarak ölçüldü.

Sıcaktan bunalan vatandaşlar 1600 rakımlı Üçoluk Göleti Mesire alanı ve yaylalara giderek serinlemeye çalıştı.