Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde gün batımında oluşan sis güzel görüntüler ortaya çıkardı

Saman Dağı'nda gün batımında oluşan sis bulutları, güzel manzaralar oluşturdu. Dağın zirvesinde güneş hakimken aşağılarda ise kapalı hava vardı. Sis bulutlarının ayaklar altında kalması, ilçenin en yüksek mevkilerinden biri olan Saman Dağı'nın doğal güzelliğini daha da artırdı.