Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nden Huzurevi ve Engelli Vatandaşlarla Üzüm Bağı Bozumu Şenliği

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından huzurevinde ikamet eden, palyatif bakımda tedavi gören ve engelli vatandaşlarla birlikte üzüm bağı bozumu gerçekleştirildi. Şenlikte üniversite rektörü de katıldı.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi tarafından huzurevinde ikamet eden, palyatif bakımda tedavi gören ve engelli vatandaşlarla birlikte üzüm bağı bozumu gerçekleştirildi.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversite Hastanesi Palyatif Bakım Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından Türkiye'de tek olma özelliğini taşıyan 'Gönül Bağlarımızda Bağ Bozumu' şenliği düzenlendi. Düzenlenen şenliğe Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz ve palyatif bakım merkezinde tedavi gören hastalar, huzur evinde ikamet edenler ve engelli vatandaşlar katıldı. Şenlik sabah kahvaltısının ardından üzüm bağı bozumuyla son buldu. Şenliğe katılan vatandaşların iyi vakit geçirmesi hedeflenirken bağ bozumu işleminde üniversite rektörü de katıldı. Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, üniversitenin akademik olduğu kadar böylesi sosyal projelerde de adının duyulacağını belirtti.

"Topluma fayda bakımından birçok proje yürütüyoruz"

Üniversite olarak akademik çalışmaların yanında sosyal faaliyetlerde düzenlediklerini belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz, "Bugün gönül dostlarımızla birinci bağ bozumu etkinliğimiz maksadıyla bir araya geldik. Biz üniversite hastanemizde palyatif bölümünde bakım gören hastalarımızı, huzurevinde ikamet eden büyüklerimizi ve engelli vatandaşlarımızı davet ettik. Akademik çalışmalarımızın yanında topluma fayda bakımından birçok proje yürütüyoruz ve bunları önemsiyoruz. Akademisyenlerle beraber toplumun kesimlerine nasıl fayda sağlarız bunun çabası içerisindeyiz. Palyatif bakımda bulunan bir teyzemiz bu etkinlikten dolayı bizlere dua etti. Bizler onlara nefes aldırmış olduk. Odalarından çıkıp buraya geldiler" şeklinde konuştu.

"Bugünkü yapılan bağ bozumu etkinliği misafirlerimizle ilk defa yapılıyor"

7 yıldır palyatif bakım merkezinde gönüllü olarak görev yaptığını belirten Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektör Danışmanı Doç. Dr. Yunus Temur, "Bugün bağ bozumu vesilesiyle üniversitemizin sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde burada bulunuyoruz. Protokol imzaladığımız huzurevi, engelliler ve palyatif bakımda bulunan vatandaşlarımızla kahvaltı ve ardına bağ bozumu yapacağız. Buradaki palyatif merkezinde kalan hastalarımız için sebze bahçesi oluşturduk. Buraya geldiklerinde organik sebze toplayıp kahvaltıda yiyebiliyorlar. Gelemediklerinde biz burada toplayıp hastanede odalarına dağıtıyoruz. Bu şekilde de faaliyetlerimiz olabildiğince devam edecek. Bugünkü yapılan bağbozumu etkinliği misafirlerimizle ilk defa yapılıyor, daha öncelerinde buradaki vatandaşlarla yapılmamıştı şu an yapılıyor" ifadelerini kullandı. - TOKAT