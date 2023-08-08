Tokat Başçiftlik'te Yaz Kur'an Kursu Öğrencileri Piknikle Kapanış Yaptı

Tokat'ın Başçiftlik ilçesinde yaz Kur'an kursu öğrencileri piknik ile kapanış yaptı.

İlçe Müftülüğü tarafından Karaçam Piknik alanında, 2023 yaz Kur'an kursu öğrencileri için piknik düzenlendi.

Kur'an kursu öğrencilerinin okumuş oldukları Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinliğe katılan öğrenciler çeşitli oyunlar oynadı. Öğrencilere yemek sonrasında dondurma ve meyve ikramında da bulunuldu.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü öğretmenleri eşliğinde futbol, voleybol, parkur yarışmaları ve ok atma gibi faaliyetlerin yanı sıra çeşitli yarışmalar da yapıldı.

Program sonrasında konuşan İlçe Müftü Vekili Hakan Teber, "Yaz Kur'an kurslarına katılıp, Kur'an-ı Kerim'i öğrendiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah ve Peygamberimiz sizleri çok seviyor. Peygamber Efendimiz, Sizin en hayırlılarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir buyuruyor. Yani sizler yaz Kur'an kursuna gelmekle, Kur'an-ı Kerim'i öğrenmekle insanların en iyilerinden oldunuz. Tabi biz burada kapanış yapıyoruz ama kitaplarımızı asla kapatmıyoruz. Seneye bir daha geleceksiniz, sizleri bir daha bekliyoruz. Sizleri buraya gönderen velilerinize ve küçük yaşlarda Kur'an-ı Kerim'i öğrenen siz öğrencilerimize teşekkür ediyorum" dedi.