Tiyatro sahnesinde tanışıp evlendiler

Antalya'da 13 yıl aynı tiyatro sahnesini paylaşan Çağdaş Çobanoğlu (34) ve Sinem Korola (34) çifti, tanıştıkları sahnede kendilerinin yazıp oynadığı 'Teftiş-i Temaşa Nikah' adlı oyunda dünyaevine girdi.

Antalya'da yaşayan Çağdaş Çobanoğlu ve Sinem Korola, 13 yıl önce tiyatro sahnesinde tanıştı. Antalya Devlet Konservatuvarı oyunculuk bölümü kurucu öğrencileri de olan ikilinin arkadaşlığı kısa sürede aşka dönüştü. 13 yıl aynı sahneyi paylaşıp sayısız oyuna imza atan çiftten Çağdaş Çobanoğlu, evlilik teklif ettiği Sinem Korola'dan 'evet' yanıtını aldıktan sonra evlilik hazırlıklarına başladı. Resmi nikahlarının bir hikayesi olmasını isteyen çift, arkadaşlarıyla birlikte oynayacakları bir tiyatro oyunu yazdı. Yıllarca geleneksel oyunlar oynayan ekip, bu kez 'Teftişi Temaşa' isimli oyunu 'Teftiş-i Temaşa Nikah' olarak uyarladı. 'Romeo ve Juliet'e farklı bir yorum getirilen oyuna çiftin yakınları da davet edildi. OYUNDAKİ SAHNE GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Yıldız Kenter sahnesinde akşam saatlerinde başlayan oyuna davetlilerin ilgisi yoğun oldu. Yaklaşık 2 saat süren oyunda konu gereği, boşanan Ramazan ve Julide'yi arkadaşları bir araya getirmek için çaba harcadı. Ramazan'a Çağdaş Çobanoğlu, Julide'ye ise Sinem Korola hayat verdi. Çift oyun boyunca zaman zaman tartışsalar da birbirlerinden kopmamak için orta yolu buldu. Son sahnede senaryoya göre yeniden bir araya gelen çiftin nikahları, bir anda gerçeğe dönüştü. Antalya Büyükşehir Belediyesi nikah memuru Mustafa Pilavcu sahne sonunda oyuna dahil oldu. Gelin ve damat adayının 'evet' yanıtının ardından atılan imzalarla çift, arkadaşlıklarının başladığı tiyatro sahnesinde hayat arkadaşı oldu. Yıllardır aynı sahneyi paylaşmaktan dolayı mutlu olduklarını, nikahlarını bir farklılıkla taçlandırmak istediklerini belirten Çağdaş Çobanoğlu, Oyunu birlikte yazdık ve burada nikahımızın kıyılmasını istedik. Çok heyecanlıyız dedi. Sinem Korola da oyunu birlikte yazdıkları için sürpriz olmadığını, ancak çok mutlu olduğunu söyledi.

Oyunda çiftin arkadaşlarından Bahri'yi İnanç Tartan, Eyüp Sabri Tuncer'i Berk Yücesir, Hatib'i Mete Özdemir, Afife'yi Cihan Özhan, Türkan'ı Güneş Özbay, Sebat'ı Uğur Tunç, İdris'i Özgür Kaya, Melek Hanım'ı Gözde Eksek oynadı.