Tırın altında kalan bisiklet sürücüsü yaralandı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen bir tırın kör noktasında bulunan 77 yaşındaki bisiklet sürücüsü, aracın altında kalarak yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde trafik ışıklarında bekleyen tırın kör noktasında bulunan 77 yaşındaki bisiklet sürücüsü aracın altında kalarak yaralandı.

Kaza, Kaynaşlı ilçesi D-100 kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D-100 kara yolu Kaynaşlı Işıklı Kavşakta bekleyen U.A. idaresindeki 81 FC 339 plakalı tırın yanına 77 yaşındaki bisikletli R.A. yaklaştı. Aracın kör noktasında bulunan R.A., hareket eden tırın altında kaldı. Vatandaşların uyarılarının ardından kazayı fark eden U.A., araçtan inerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaşlı adam, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DÜZCE