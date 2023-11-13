Tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı

MERSİN - Mersin'de meydana gelen trafik kazasında tırda sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Ağır yaralanan sürücü, hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Remzi Dal yönetimindeki 02 BC 754 plakalı tır, GMK Bulvarı Kazanlı ışıklarında aynı yönde giden başka bir tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Dal, aracın şoför mahallinde sıkıştı. İhbar üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Tırda sıkışan Dal için çalışma yapan itfaiye ekipleri, sürücüyü bulunduğu yerden çıkardı. Ağır yaralanan sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.