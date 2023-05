Tır tamiri yaparken kaza geçirdi, yaralandı

Afyonkarahisar'da arızalanan tırını tamir etmek için kaldırdığı kupanın altına giren şoför arkadan gelen tırın araca çarpması sonucu çıktığı yerden asfalta düşerek yaralandı.

Kaza, Şuhut ilçesi Karaadilli beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belde girişinde M.E., arızalanan 41 ABE 556 plakalı tırını yol kenarına park edip, arızaya bakmak için kupayı kaldırıp altına girdi. Arızayla uğraşan M.E.'nin tırına bu sırada arkadan gelen M.Y., (53) idaresindeki 06 PSP 02 plakalı tır çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan M.E., çıktığı yerden aşağı düşerek yaralandı. M.E., ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen ambulans ile Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı. - AFYONKARAHİSAR