Tır seyir halindeki otomobile çarptı: 2 yaralı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde seyir halindeki araca arkadan tır çarptı. 3'ü çocuk 6 kişinin bulunduğu araçta 2 kişi yaralandı.

Kaza, 15.00 sıralarında Nusaybin Duruca mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tırın araca çarptığı trafik kazasında yaralanan 2 kişi için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.