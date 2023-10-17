TIR Kazası Sonucu Fabrikanın Bahçesine Düştü

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, bir TIR sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek bir fabrikanın bahçesine düştü. Sürücü kendi imkanlarıyla TIR'dan çıktı ve hastaneye kaldırıldı.

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, Murat Erdoğan'ın (42) kullandığı TIR, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, yaklaşık 3 metreden bir fabrikanın bahçesine düştü. Erdoğan, demir yığını haline dönüşen TIR'dan kendi imkanlarıyla çıktı.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında İzmir - Ankara Karayolu Kaynar mevkiinde meydana geldi. Salihli'den İzmir istikametine seyir halinde olan Murat Erdoğan yönetimindeki 53 AS 616 plakalı çay yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilip, yaklaşık 3 metreden bir fabrikanın bahçesine düştü. İhbar üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Erdoğan, demir yığını haline dönüşen TIR'dan kendi imkanlarıyla çıktı. Erdoğan, sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Erdoğan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.(DHA)