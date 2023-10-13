Haberler ›› Yaşam ›› Tır düğün konvoyunda bulunan ticari araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Tır düğün konvoyunda bulunan ticari araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de tır düğün konvoyunda bulunan ticari araca çarpan bir tırın neden olduğu kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.