Tır düğün konvoyunda bulunan ticari araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı
Yaşam Haberleri
Osmaniye'de tır düğün konvoyunda bulunan ticari araca çarpan bir tırın neden olduğu kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Tır düğün konvoyunda bulunan ticari araca çarptı: 4 ölü, 3 yaralı
OSMANİYE - Osmaniye'de tır düğün konvoyunda bulunan ticari araca çarptı 4 kişi hayatını kaybetti 3 kişi yaralandı.
Kaza, Akşam saatlerinde Nurdağı- Bahçe D-400 kara yolu Kızlaç Köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilmeyen 34 FV 7870 plakalı tır, Ökkeş Ceylan'ın kullandığı 07 BHE 526 plakalı ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle hafif ticari araç hurdaya döndü. Kazada, ticari araçta yolcu olarak bulunan Rabia Ceylan, Hüsne Ceylan, Merve Gülsoy, Asmina Gülsoy hayatını kaybetti. Kazada sürücü Ökkeş Ceylan ve otomobilde bulunan Ali Gülsoy ve Almina Gülsoy yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.