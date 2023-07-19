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Tilkinin yiyecek arama telaşı kamerada

Yaşam Haberleri

Kahramanmaraş'ta bir tilkinin kırsal alanda yem arama telaşı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Tilki, yiyecek arayışında bulunduktan sonra izleyicileri fark edince bölgeden ayrıldı.

Tilkinin yiyecek arama telaşı kamerada

KAHRAMANMARAŞ Kahramanmaraş'ta bir tilkinin kırsal alanda yem arama telaşı görüntülendi.

Merkez Dulkadiroğlu ilçesi Ahır Dağı bölgesinde bir tilkinin koşuşturması çevrede gezinen dağcıların dikkatini çekti. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntülerde tilkinin yiyecek aradığı görüldü. Bir süre yiyecek arayışında bulunan tilki, kendisini izleyenleri fark edince bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Halil Ulubey - Yaşam

Kahramanmaraş Yaşam Haberler

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