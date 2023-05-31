Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Tilki, pikniğe giden vatandaşların davetsiz misafiri oldu

Tilki, pikniğe giden vatandaşların davetsiz misafiri oldu

Yaşam Haberleri

Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, yanı başlarına kadar gelen aç tilki yemek artıklarına dadandı. Tilki, pikniğe giden vatandaşların davetsiz misafiri oldu

Tilki, pikniğe giden vatandaşların davetsiz misafiri oldu

ARDAHAN - Ardahan merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanında piknik yapan vatandaşlar, yanı başlarına kadar gelen aç tilki yemek artıklarına dadandı.

Merkeze bağlı Çamlıçatak mesire alanına inen aç tilki, vatandaşlar tarafından beslendi. Kendisine atılan yiyecekleri afiyetle yiyen tilkiyi gören vatandaşlar şaşkınlık yaşadı. İnsanlarla yakınlaşan tilki kendisine atılan yiyeceklerle açlığını giderdi.

Karnını doyuran tilki bir süre sonra bölgeden uzaklaştı. Bu anları vatandaşlar cep telefonu kameralarıyla anbean kaydetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşam

Ardahan Yaşam Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title