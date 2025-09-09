Tilki Kapı Önündeki Ayakkabıları Götürdü

Haberler

Güncelleme:
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, vatandaşların kapı önüne koydukları ayakkabılar sürekli kaybolunca güvenlik kameraları incelendi ve bir tilkinin ayakkabıları götürdüğü belirlendi.

MUĞLA'nın Seydikemer ilçesinde, kapı önündeki ayakkabıları götüren tilki, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Gelişburnu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, vatandaşlar kapının önüne koydukları ayakkabıların sürekli kaybolması üzerine güvenlik kameralarını inceledi. Yapılan incelemede, bir tilkinin kapı önlerindeki ayakkabıları götürdüğü tespit edildi. Görüntülerde, evin önüne gelen tilkinin kapının önünde bulunan ayakkabılardan alıp, oradan ayrıldığı anlar yer aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşam
