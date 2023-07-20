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Tilki ile yılanın yaşam savaşı cep telefonu kamerasında

Yaşam Haberleri

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde yer alan Mergezer Yaylası'nda öğlen saatlerinde tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışması Yakup Türfent isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kendisine saldıran yılanı başından yakalayan tilkinin verdiği zorlu mücadelede yaşadığı zor anları kayda alan Türfent, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Tilki ile yılanın yaşam savaşı cep telefonu kamerasında

HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışması cep telefonu kamerasına yansıdı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Doski Vadisi'nde yer alan Mergezer Yaylası'nda öğlen saatlerinde tilkinin yılanı öldürüp yemeye çalışması Yakup Türfent isimli vatandaş tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi. Kendisine saldıran yılanı başından yakalayan tilkinin verdiği zorlu mücadelede yaşadığı zor anları kayda alan Türfent, ilk kez böyle bir durumla karşılaştığını belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Metin Tek - Yaşam

Yüksekova Hakkari Yaşam Haberler

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